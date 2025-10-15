Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство

"Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство", заяви от Перник министърът на външните работи Георг Георгиев. В града той проведе среща с представители на ГЕРБ, на която присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет. "Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл", добави още той.

"Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор", каза още Георгиев.

По думите му докато кабинетът “Желязков“ се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си. “Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб”, добави Георгиев.