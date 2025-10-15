Русия засилва натиска върху антивоенните изгнаници

Основната разузнавателна агенция на Русия обяви във вторник мащабно разследване за тероризъм срещу почти две дузини руснаци, които са против войната, като по този начин засили натиска на Кремъл срещу изгнаниците, критикуващи инвазията в Украйна.

Агенцията, Федералната служба за сигурност (ФСБ), заяви, че подозира групата "Руски антивоенен комитет" в заговор за сваляне на правителството. Комитетът, основан от антикремълския магнат Михаил Ходорковски, включва политици в изгнание, професори по право и други видни професионалисти, пише NYT.

ФСБ обвини Ходорковски, който беше затворен за 10 години в Русия по обвинения, които адвокатите му определиха като политически мотивирани, в създаване на "терористична организация". В изявление агенцията заяви, че комитетът има за цел „да завземе властта с сила и да промени конституционния ред в Русия“, като финансира части от украинската армия и набира лица в Русия.

Наказателното дело показва колко внимателно президентът Владимир В. Путин следи антикремълските дейности в чужбина, докато Русия преследва своите предполагаеми врагове отвъд международните граници, включително в някои случаи с отровни и стрелби.

Руските власти изглеждат особено загрижени от последните събития в Европа. Съветът на Европа, междуправителствена организация, посветена на поддържането на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона на континента, прие резолюция за създаване на „платформа за диалог с руските демократични сили“.

Този форум ще помогне на изгнаниците от Русия да се ангажират с Европа в опозицията си срещу правителството на Путин, както и по въпроси, с които се сблъскват стотици хиляди антикремълски изгнаници в чужбина. Очаква се сред участниците да бъдат и тези, които подписаха декларацията от 2023 г. на Руския антивоенен комитет, осъждаща руската инвазия в Украйна.

В изявлението си от вторник ФСБ се позова на действията на Съвета на Европа като създаване на „алтернатива на властовите структури“ в Русия.

Ходорковски, в публикация в социалните медии, свърза обвиненията в тероризъм с усилията на антивоенния комитет да създаде форум за демокрация.

Кремъл разглежда сътрудничеството на комитета му със Съвета на Европа като „голям проблем“, каза той. „Ето защо имаме това ново разследване за „сваляне на правителството“ и лъжи за „вербуване“ или „оръжия за украинската армия“, отбеляза той.

Повечето от 23-мата заподозрени, посочени от ФСБ, са руски професионалисти, които не са декларирали никакви политически амбиции. Някои от тях са били членове на Съвета за правата на човека на Путин или са били независими съветници на правителството преди войната.

Руският антивоенен комитет обединява широк спектър от руското гражданско общество. Сред членовете му са Михаил М. Касянов, първият министър-председател на Путин; Сергей Гуриев, който сега е декан на Лондонската бизнес школа; и други изтъкнати академици като политолога Екатерина Шулман.

Групата, създадена от Ходорковски скоро след руската инвазия през 2022 г., за да „помогне за справянето с последствията от агресията на Путин“, не е призовавала публично към насилие.