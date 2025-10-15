Протест на БОЕЦ пред МВР, стигна се до сблъсък с полицията

Със сблъсък с полицията започна протестът пред Министерството на вътрешните работи (МВР) в София, организиран от сдружение "България обединена с една цел" (БОЕЦ), съобщава БТА.

Протестиращите искаха да проведат инициативата си на място до сградата на вътрешното министерство, до което служителите на МВР не ги допуснаха. След това протестът продължи по мирен начин.

Протестиращите носят торбички, които символизират чували с боклук, а протестът е под надслов "Боклук за боклука".

Гражданите се обявиха против кризата с боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село" в София, както и против изборните нарушения в Пазарджик при изборите за общински съветници тази неделя, за каквито има подадени сигнали.

Пред сградата на МВР протестиращите скандираха "Оставка" с призив за оставка на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.