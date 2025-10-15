IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест на БОЕЦ пред МВР, стигна се до сблъсък с полицията

Протестиращите носят торбички, които символизират чували с боклук, а протестът е под надслов ,,Боклук за боклука"

15.10.2025 | 18:42 ч.
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Със сблъсък с полицията започна протестът пред Министерството на вътрешните работи (МВР) в София, организиран от сдружение "България обединена с една цел" (БОЕЦ), съобщава БТА.

Протестиращите искаха да проведат инициативата си на място до сградата на вътрешното министерство, до което служителите на МВР не ги допуснаха. След това протестът продължи по мирен начин.

Протестиращите носят торбички, които символизират чували с боклук, а протестът е под надслов "Боклук за боклука".

Гражданите се обявиха против кризата с боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село" в София, както и против изборните нарушения в Пазарджик при изборите за общински съветници тази неделя, за каквито има подадени сигнали. 

Пред сградата на МВР протестиращите скандираха "Оставка" с призив за оставка на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

БОЕЦ протест МВР
