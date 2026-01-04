IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Красота през зимата – как да се грижите за зрялата кожа?

Професионални съвети за повече блясък

04.01.2026
Снимка: Istock

Отново е това време – дълбокият студ между ваканционния сезон и ранната пролет пред нас. Постоянното излагане на екстремен студ на открито и дехидратираща топлина на закрито може да се отрази негативно на кожата ви. Това е особено вярно за тези със зряла кожа, които са загубили част от устойчивостта, предоставена от младостта. Затова решихме да ви дадем най-доброто ръководство за зимна грижа за зряла кожа.

По-долу експертите споделят множество умни съвети – от значението на овлажнителите до избягването на съставки. Повярвайте ни, това ръководство ще ви помогне да поддържате кожата си в най-добрия ѝ вид през студените месеци. 

Как зимата се отразява на кожата?

Първата стъпка в научаването как да промените грижата за кожата си за зимата е да разберете защо зрялата кожа е по-уязвима към зимни условия. Според дерматолога д-р Дивия Шокен, стареенето причинява различни промени в кожата, които могат да я направят по-малко устойчива при издържане на стресови фактори. 

