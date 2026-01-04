IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Папа Лъв XIV призова: Венецуела трябва да е независима държава

Добруването на венецуелския народ трябва да бъде над всичко

04.01.2026 | 16:40 ч. 14
Папа Лъв XIV заяви, че следи с "душа, изпълнена с безпокойство", развоя на събитията във Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро с военната намеса на САЩ вчера, съобщава Ройтерс.

Предстоятелят на Римокатолическата църква добави, че Венецуела трябва да остане независима държава и трябва да се зачитат човешките права.

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп. 

"Добруването на венецуелския народ "трябва да бъде над всичко останало", посочи първият американски папа в историята, който днес произнесе във Ватикана неделната си молитва "Ангел Господен". / БТА

