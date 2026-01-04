Силата на думите: Не всички си дават сметка какво могат да причинят

Силата на думите е огромна, не всички си дават сметка какво могат да причинят думите. Те могат да изградят или да разрушат нечий живот, сподели родовият терапевт Стела Семерджиева в неделното издание на "България сутрин".

По думите ѝ е много важно да внимаваме какво казваме на децата си. Казаното от нас изгражда техния вътрешен свят. “Ако казваме "ти не можеш, не се справяш", "ще се спънеш", "ще се разболееш" - то се превръща във вътрешна програма, която се изпълнява", споделя терапвтът.

Психологът и психотерапевт Златина Бораджиева припомни, че благословиите могат да се предават на поколения.

"Благословията е много силна, когато идва от нашия род. Можем да се обърнем към предците си да ни благословят. В книгата ни има примери как хората призоват рода си за благословия, за да постигнат онова, което искат тук и сега", каза тя.

Бораджиева и Семерджиева са съавтори на книгата "Силата на предците: Благословия или проклятие". В нея читателят може да намери и речник на думите като: дъб: сила, устойчивост, дълголетие и вълк: защита, вярност, инстинкт

Двете са проучвали стари източници, свързани с благославянето, преработили са текстове, има съвети как човек може сам да създаде лична благословия.

Благословия, молитва и сила на клетвата

"Благословията е по-силна, пожеланието е когато мимоходом човек каже нещо. За да може една благословия да хване, е необходимо да има няколко елемента - намерение, мисъл, емоция, тя да бъде заредена и радост, щастие. Благословията е пресечната точка между ума и сърцето", каза Семерджиева пред Bulgaria ON AIR.

Клетви се изричат, когато има нещо неовъзмездено.

"Това е начин да се търси справедливост. Не е добър начин. Всички, които произвеждат проклятие, трябва да знаят, че тази енергия се връща към този, който я изрича", предупреди Семерджиева.

Двете отправиха благословия за новата година: "Да е здрава като планински камък, да е изобилна като плодова градина и да е пълна както се пълни кошер с мед".

Гледайте видеото с целия разговор.