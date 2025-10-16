След Царево: Активираха BG-ALERT за опасност в Свети Влас и Елените

Заради очаквания за интензивни валежи активираха системата BG-ALERT в района на Свети Влас и Елените по разпореждането на областния управител на Бургас. По-рано тази вечер Община Царево обяви, че също задейства BG-ALERT заради възможни интензивни валежи през нощта, съобщи NOVA.

Съобщението цели да предупреди жителите. „Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас“, гласи съобщението.

"Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение", посочиха още от местната власт.