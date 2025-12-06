Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в края

Астън Вила шокира Арсенал в 95-ата минута, за да му нанесе втората загуба за сезона и да отвори битката за титлата, пише gol.bg.

Бирмингамци спечелиха с 2:1 двубоя от 15-ия кръг на Висшата лига, а Емилиано Буендиа бе големият герой. Така хората на Унай Емери събират 30 точки, само с 3 зад Арсенал и показват, че най-малкото са претенденти за топ 4, а защо не и за нещо повече. При победа пък Ман Сити ще бъде само на 2 от лондончани.

До почивката Бен Уайт накара Мартинес да се намесва при удара му и паузата дойде при аванс за домакините. Артета обаче реагира и пусна Тросар и Гьокереш вместо Езе и Мерино и това веднага даде резултат.

Тросар първо стреля неточно от въздуха при една ситуация, но в 52-ата минута изравни. Хубава атака направи така, че топката да мине през Райс, Йодегор и Сака, който добре намери белгиеца, който отблизо нямаше как да пропусне.

В средата на втората част Арсенал си отдъхна.

Калафиори загуби пред наказателното поле, но Камара се забави и Инкапие успя да го покрие. Последва спасяване на Мартинес срещу Йодегор. Последва много опасен удар на Мален, но малко встрани.

Мачът вървеше към равенство, когато дълбоко в добавеното време Вила удари. Влезлият минути преди това Емилиано Буендиа се ориентира най-добре при едно разбъркване и с отличен фалцов удар реализира победния гол.