Зам.директорът на НАП: Търговци не искат да приемат банкноти от 200 евро

От понеделник до сряда са получени над 1000 сигнала - те касаят необосновано увеличаване на цените. Това заяви пред БТВ заместник изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.

"Сигнали има за различни сектори на икономическия живот - най-много са при хранителни стоки, за повишаване на цените на междуградски автобуси, столове, паркинги и др."

НАП ще влязат на проверки и в автогари.

От днес стартират и ежегодните проверки в зимните курорти, допълни той.

Глобите са достатъчно респектиращи - минималната глоба за първо нарушение е 5000 лв., каза Нанков.

"Имаше сигнали за коледни и новогодишни промоции, за които хората са смятали, че са спекулации - там няма нарушение тъй като продуктите са били намалени."

Сигнали могат да се подават на телефона на НАП и до имейла на НАП, могат и на място.

"Имаме сигнали за неприемане на 200-еврови банкноти от страна на търговци."