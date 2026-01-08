Зам.директорът на НАП: Търговци не искат да приемат банкноти от 200 евро

От понеделник до сряда са получени над 1000 сигнала - те касаят необосновано увеличаване на цените. Това заяви пред БТВ заместник изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.
"Сигнали има за различни сектори на икономическия живот - най-много са при хранителни стоки, за повишаване на цените на междуградски автобуси, столове, паркинги и др."
НАП ще влязат на проверки и в автогари.
От днес стартират и ежегодните проверки в зимните курорти, допълни той.
Глобите са достатъчно респектиращи - минималната глоба за първо нарушение е 5000 лв., каза Нанков.
"Имаше сигнали за коледни и новогодишни промоции, за които хората са смятали, че са спекулации - там няма нарушение тъй като продуктите са били намалени."
Сигнали могат да се подават на телефона на НАП и до имейла на НАП, могат и на място.
"Имаме сигнали за неприемане на 200-еврови банкноти от страна на търговци."