IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

АПС ще се регистрира, очаква да има кворум днес

Джейхан Ибрямов: Надявам се НС да заработи

17.10.2025 | 09:03 ч. Обновена: 17.10.2025 | 09:03 ч. 4
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Депутатът от “Алианс за права и свободи” Джейхан Ибрямов заяви на влизане в сградата на парламента, че партията ще се регистрира в пленарна зала. “Надявам се да има кворум и Народното събрание да заработи”, добави Ибрямов.

“Управляващите не влизат да се регистрират”, допълни депутатът от АПС.

Свързани статии

Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум, за да работят.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Народно събрание кворум пленарно заседание партии депутати регистрация
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem