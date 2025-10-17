АПС ще се регистрира, очаква да има кворум днес

Депутатът от “Алианс за права и свободи” Джейхан Ибрямов заяви на влизане в сградата на парламента, че партията ще се регистрира в пленарна зала. “Надявам се да има кворум и Народното събрание да заработи”, добави Ибрямов.

“Управляващите не влизат да се регистрират”, допълни депутатът от АПС.

Свързани статии Ако имаше политическа воля, досега щеше да бъде избрана квотата от парламента за нов ВСС

Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум, за да работят.