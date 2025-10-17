АПС ще се регистрира, очаква да има кворум днес

Депутатът от “Алианс за права и свободи” Джейхан Ибрямов заяви на влизане в сградата на парламента, че партията ще се регистрира в пленарна зала. “Надявам се да има кворум и Народното събрание да заработи”, добави Ибрямов.
“Управляващите не влизат да се регистрират”, допълни депутатът от АПС.
Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум, за да работят.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.