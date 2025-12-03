Нина Добрев и племенничките на принцеса Даяна блеснаха на Fashion Awards

В първия ден на декември модни имена се събраха в лондонската Роял Албърт Хол за церемонията по връчването на Fashion Awards за 2025 година. Организирано от Британския моден съвет и спонсорирано от Pandora, ежегодното събитие набира средства за програмите за безвъзмездни средства и образование на фондацията на съвета, предлагани на британски дизайнери.

Вечерта отбеляза и най-големите постижения в модата през изминалата година във Великобритания и извън нея. Джонатан Андерсън си тръгна с наградата „Дизайнер на годината“ за работата си в JW Anderson и Dior. Турската модна дизайнерка Дилара Финдикоглу спечели наградата Vanguard, докато Сара Бъртън от Givenchy и Грейс Уелс Бонър получиха съответно трофеите за дизайнер на годината за дамско и мъжко облекло. Анок Яй пък си тръгна с най-голямата чест на вечерта, а именно модел на годината.

В официалното си изявление Британския моден съвет каза, че Яй е удостоена с наградата заради своето глобално влияние като модел, който доминира индустрията в последните 12 месеца.

Самата Анок пък изрази своите чувства и какво значи статуетката за нея. „Да съм модел на годината е огромна чест. Моето пътуване – от Египет през Южен Судан до Америка е изпълнено с борби и общности. Тази награда е за всеки, който може да се припознае в моята история. Благодаря, че ни почитате“, каза тя.

