„Величие“ се оплака от репресии и натиск в декларация от парламентарната трибуна.

Ние от политическа партия "Величие" влязохме в българския парламент не по традиционния път, а чрез касиране на изборите след тежка съдебна битка, която доказва сериозни изборни нарушения, за които обаче няма нито едно заведено дело и нито един осъден, посочи Мария Илиева.

По думите ѝ още от първия ден след този прецедент, членовете на партията са подложени на натиск, преследване и целенасочени опити за дискредитация.

"Вместо да бъдем приети като легитимно избрани представители на народа, срещу нас започна серия от действия, които имат всички характеристики на системно политическо репресиране. Срещаме се ежедневно с натиск, институционални атаки, дискредитационни кампании и откровени клевети. Последната и най-брутална проява е задържането на седем граждани, част от които акционери в частен проект, свързани с нас и с нашите обществени позиции", се казва в декларацията.

В периода от началото на януари до 26 ноември 2025 г. обвинението казва, че на територията на София, Варна и страната има участие в организирана престъпна група по смисъла на Наказателния кодекс, структурирана в трайно съдружие на три или повече лица с цел да вършат, съгласувано в страната, измами и пране на пари, посочи Илиева. И това под ръководството на Комисията за противодействие на корупцията за частен проект, частни средства, изтъкна тя. Между задържаните има човек с тежко заболяване, който се нуждае от медицински грижи, както и баща и син, който е бил дете по времето на периода, който се визира в делото, допълни депутатът. Ние не раздаваме присъди в пленарната зала, но има някои факти, за които се мълчи и ние искаме да ги направим публично достояние, обясни тя. И те са, че това дело е възобновено без никакви правни мотиви, след като е приключено през 2022 г. Прокуратурата постановява истината, че престъпление няма.

Какво се случва в момента през 2025 г.? Краткият отговор на правните аргументи е – нищо ново, изтъкна Илиева. Няма нови свидетели, няма нови документи, няма никакви нови финансови следи, нови експертизи, няма нови факти. Следователно, повторното стартиране на вече прекратено производство без наличие на нови факти или доказателства е в разрез с принципите на правовата държава и създава опасен сценарий, при който прокуратурата може безконтролно да рециклира стари обвинения, заявяват от "Величие".

Според тях най-малката партия в Народното събрание, само с 10 души, от които нищо не зависи, се е оказала най-неудобната партия, защото казва истината за системата. Партия, която не влезе в договорки, не се продаде и отстоява интересите на своите избиратели, сега плаща високо цената за това, защото, за съжаление, в завладяната държава това се наказва, прочете Илиева. Това е методика и политически маниер на репресия, изтъкна депутатът. И обяви, че ще сезират международните институции, Европейска комисия, Европейски парламент, ще внесат и сигнал до Съвета на Европа, ще уведомят международните правозащитни организации.

"България вече се събужда, духът излезе от бутилката. Вашата безпределна наглост и откровени кражби го извадиха оттам. Последните протести го доказаха", завърши декларацията на "Величие".