Отстраниха директора на полицията в Пазарджик

Срещу него е назначена проверка

17.10.2025 | 12:23 ч.
Снимка: БГНЕС

Директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София, предаде БГНЕС.

За оставката на полицейския шеф след изборите в неделя за общински съветници в областта съобщи първо Бойко Борисов.  

"Доколкото разбрах от Митов директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.

Както е известно, в деня на местните избори в Пазарджик в неделя възникнаха съмнения за купен вот. Последва и полицейска акция.

Пазарджик полиция Даниел Митов
