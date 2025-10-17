Отстраниха директора на полицията в Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София, предаде БГНЕС.

За оставката на полицейския шеф след изборите в неделя за общински съветници в областта съобщи първо Бойко Борисов.

"Доколкото разбрах от Митов директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.

Както е известно, в деня на местните избори в Пазарджик в неделя възникнаха съмнения за купен вот. Последва и полицейска акция.