КНСБ за труса във властта: Устойчивостта на кабинета е наложителна

“Ако ще се прави ремонт на кабинета да се прави час по-скоро и да продължаваме напред”, на мнение е президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Пред журналисти той заяви, че устойчивостта на кабинета е повече от наложителна, особено в момент, когато сме изправени пред “най-трудния бюджет през последните десетилетия”.

"Как това ще бъде постигнато, нека тези, които в края на краищата носят отговорността, да го покажат. Ключовият въпрос е какво става с бюджета, с финансирането на системите, на заплатите, на пенсиите, което хората чакат да чуят. Очевидно се пренарежда нещо в политическите пластове, но ако доведе до предсрочни избори, няма да бъде за добре”, каза Димитров, цитиран от БНР.

От КНСБ заявиха, че ще настояват за ускорен ръст на доходите.

"Когато сме на 20 процентни пункта разлика между заплатите и цените на храните в България, това значи, че няколко години по ред, поне пет, доходите трябва да растат с ускорен темп, двуцифрен, за да можем да приближим тяхното ниво до цените в магазина”, каза още президентът на КНСБ.