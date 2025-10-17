"Преди няколко дни анализ стигна до извода, че ГЕРБ има изключителен шанс да излезе от хватката на "Ново начало". Във времето, на фона на процесите, които се развиват, можеш да се откъснеш от всички зависимости, за които се говори в обществото, на практика имиджът се руши съвсем сериозно", каза политологът проф. Антоанета Христова в студиото на "Денят ON AIR".

Ще има ли печеливш от предсрочни избори

По думите ѝ пред ГЕРБ има два пътя - избор, с които се показва независимост, или оставане в коалиция, която ще засили връзката "с новия субект, който тежи на гърба на Бойко Борисов. Проф. Христова вижда като направен избор втория вариант.

Политологът проф. Росен Стоянов заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че повече партии - и опозиция, и от управляващите, само ще загубят от предсрочни избори.

"Ако ПП-ДБ отпаднат от второто място и не могат да участват дори със самочувствието, че са пръв сред първия, тогава за тях ще стане особено тежко и затова най-вероятно ще се ползват всички възможности на дипломацията в този парламент, дори ако трябва да се създаде ново правителство".

Мнението му е, че дори без да влизат в коалиционно споразумение, само с настоящата подкрепа отстрани, ДПС ще бъдат достатъчни да вземат и този вакуум, ако ИТН си тръгне".

"Няма интерес от избори "ДПС-Ново начало", ИТН, БСП, но ГЕРБ има интерес, защото щеше да излезе и да се опита да се отърси от този имидж на зависимост. В момента изглеждат много слаби", каза проф. Христова.

Ролята на Румен Радев

Тя изтъкна, че тези, които не са гласували на последните избори изпитват изключителна неуодовлетвореност от формулата в НС и партиите трябва да разчитат на корпоративен и друг вид вот. Има го и страхът от появата на вълна, на някой, който ще вдигне пасивните на база емоция.

"Така възможността на много хора, които са сега в НС, да влязат в резултат на евентуална надигната вълна, е процент над 50", категорична е проф. Христова.

Колегата ѝ заяви, че президентът използва все по-премерени и обмислени думи.

"Радев влезе толкова силно под сателита на прожекторите, когато по Конституция започна да управлява със служебни кабинети", каза проф. Росен Стоянов.

"Всеки Божи ден се дават козове в ръцете на Радев, даже с последната промяна за НСО - толкова на ниско ниво, толкова очевадно нападение. Много грозно - в момента Радев печели всеки ден от грешките на другите", убедена е проф. Христова.