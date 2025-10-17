IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: Няма искане от Москва самолетът на Путин да прелети през въздушното ни пространство

Подготвя се среща на върха в Будапеща между Путин и Тръмп следващите две седмици

17.10.2025 | 20:23 ч. Обновена: 17.10.2025 | 20:28 ч. 25
БГНЕС

БГНЕС

На този етап в Министерството на външните работи не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", добави говорителят по темата, съобщи БНР.

Руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността - каза още Анита Хипер в отговор на въпрос за евентуална среща между руския държавен глава и американския президент Доналд Тръмп в Будапеща.

Във връзка с решението на Унгария да се оттегли от Международния наказателен съд, взето от нейния парламент през май, говорителят на Комисията Ануар ел-Нуни уточни, че то влиза в сила едно година след нотификацията.

"Нека бъдем ясни - то не може да има ефект върху сътрудничеството при разследването на случаи, започнати преди това", подчерта говорителят.

Путин има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд.

Владимир Путин САЩ преговори Унгария Доналд Тръмп
