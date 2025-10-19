Полезни чайове, които помагат при синузит

Синузитът е изключително неприятно състояние, което причинява болка и напрежение в областта на синусите. В допълнение към терапията, предписана от вашия лекар, определени билкови чайове могат да предложат значително облекчение, като намалят възпалението, оточната слуз и успокоят болката.

Кои са тези пет чая?

Чай от джинджифил

Джинджифилът съдържа мощни съединения с противовъзпалителни и антиоксидантни свойства (като гингерол). Те помагат за намаляване на подуването и възпалението в синусните канали, което е основна причина за задръстването и болката. Освен това, той действа като естествено обезболяващо.

Как да си приготвите чай?

Нарежете на тънки филийки прясно коренче джинджифил (около 2-3 см) и го запарете с гореща вода в чаша за 10-15 минути.

Можете да добавите мед и лимон за допълнителен ефект против бактериите и за успокояване на гърлото.

Чай от лайка

Лайката е известна със своите противовъзпалителни, антихистаминни и успокояващи свойства. Тя помага за отпускане на напрегнатите мускули и намаляване на отока в синусите. Консумирайки чай от лайка преди лягане, можете да подобрите качеството си на сън, което е много важно за възстановяването.

Как да си го приготвите?

Запарете една супена лъжица сушени цветове от лайка с гореща вода за 5-10 минути.

Прецедете и пийте чая топъл, 2-3 пъти на ден.

Източник: 5 чая, които помагат при синузит