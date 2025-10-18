IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Останахме сами в Европа по пътя към мира

Брюксел се е изолирал

18.10.2025 | 17:16 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ EPA

Останахме сами в Европа по пътя към мира. Това написа във Фейсбук унгарският премиер Виктор Орбан.

„От вчера много хора по света питат и спекулират защо Унгария стана място за срещата между американския и руския президент. Отговорът е прост: останали сме сами в Европа по пътя към мира. Никога не сме образовали никого. Дори когато е бил на власт или в опозиция. Никога не сме затваряли каналите за преговори. Днес Унгария е страната в Европа, където има сериозен шанс американо-руските преговори в крайна сметка да доведат до мир. И където може би дори европейските съображения могат да надделеят. Брюксел се е изолирал, но ние ще продължим да преговаряме”, пише още Орбан.

