Израелските военни са предприели атака срещу Газа

19.10.2025 | 14:15 ч. 10
БГНЕС/EPA

Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.  

За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.

Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.

Израелската телевизия „Кан“ съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи“, които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.

