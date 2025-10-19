Без автобуси и с разбит път: Великотърновско село е откъснато от света

Село в община Велико Търново е почти откъснато от света заради опасен път в ремонт.

В село Коевци живеят около 80 жители. Инфраструктурата и комуналните услуги са с лошо качество.

Единственият път, който свързва село Коевци със Сухиндол, не е ремонтиран от 45 години. Това лято започва ремонт и според местните, отсечката се оказва опасна за движение.

"Няма мантинели, надолу е пропаст и зимата, когато падне снегът, не се почиства редовно, без значение кой е с кола - отива долу", каза Валентин Русанов.

"Пътят е опасен, с много завои, махнаха всички мантинели. Може да стане голяма бела", смята Стилияна Видинска.

Идейният проект за пътя е направен още през 2014 година, а ремонтът започна едва през юни тази година.

"Целият срок за изпълнение на обекта е юни 2026 година. Към момента за тези три месеца са предвидени стабилизиране на откосите и банкетите, ландшафтно почистване, нови водостоци, почистване на тези съоръжения, след което ще бъдат изпълнени биндер от 6 см и плътна асфалтова смес от 4 см, нови пътни знаци, нова маркировка и ограничителни системи", обясни директорът на ОПУ Велико Търново инж. Венцислав Ангелов.

Повече от 10 години Коевци и съседните четири села са без автобусен транспорт до общинските центрове.

"Нямаме към Севлиево, нямаме към Павликени, нямаме към Сухиндол. Забравени сме от Бога", казаха местните.

"Обяснението е, че населението е прекалено малко", уточни кметският наместник Тоня Петкова.

"Последно, когато се даваха субсидии за такива полубалкански, полупланински райони, тогава се поддържаше една автобусна линия - от много години такава субсидия вече няма, а най-вече няма и достатъчно пътуващи. Ние сме обявявали обществена поръчка за такава между общинска транспортна схема. Който и да се хване, след един месец се отказва, тъй като няма достатъчно пътуващи хора", коментира кметът на община Сухиндол Пламен Чернев.

В селото няма и магазини, два пъти седмично карат хляб на по-висока цена.

