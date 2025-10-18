IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ден на траур в Созопол заради тримата загинали младежи

Кметът Тихомир Янакиев изказа съболезнования на близките

18.10.2025 | 13:15 ч.
БГНЕС

Кметът на Община Созопол обяви понеделник, 20 октомври, за ден на траур в знак на съпричастност към близките на загиналите младежи в тежката катастрофа на пътя Созопол-Черноморец, съобщава БНТ.

В този ден знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на Община Созопол, с изключение на тези от личен характер.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Кметът Тихомир Янакиев и общинската администрация изказват искрени съболезнования към семействата и близките на починалите деца.

