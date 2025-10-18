Ден на траур в Созопол заради тримата загинали младежи

Кметът на Община Созопол обяви понеделник, 20 октомври, за ден на траур в знак на съпричастност към близките на загиналите младежи в тежката катастрофа на пътя Созопол-Черноморец, съобщава БНТ.

В този ден знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на Община Созопол, с изключение на тези от личен характер.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Свързани статии Новобранец с книжка предизвика катастрофа, загинаха трима

Кметът Тихомир Янакиев и общинската администрация изказват искрени съболезнования към семействата и близките на починалите деца.