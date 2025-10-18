IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Петков към Слави: Всеки мъж струва, колкото му тежи думата

Екс лидерът на ПП нападна словесно лидера на ИТН

18.10.2025 | 13:05 ч. 49
БГНЕС

Бившият лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петкова нападна Слави Трифонов. Екс премиерът използва социалната мрежа, за да изкаже мнението си.

“Когато Слави Трифонов подписа “санитарния кордон“ срещу участието на Пеевски в правителството, написа това изречение като част от поста в личния си профил:

Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“

Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена”, казва Петков.

“Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!”, категоричен е бившия лидер на ПП.

Кирил Петков Слави Трифонов ИТН санитарен кордон Пеевски правителство
