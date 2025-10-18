IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Акция срещу разпространението на наркотици в столицата, 103-ма в ареста

При обиските са иззети всички забранени субстанции

18.10.2025 | 12:36 ч. Обновена: 18.10.2025 | 12:36 ч. 13
БГНЕС

Акция срещу наркоразпространението в столицата. Данни за полицейската операция изнесоха преди малко от СДВР.

Акцията се е провела във всички районни управления в столицата, като само за седмица са задържани 103 души.

Образувани са 24 досъдебни производства, 46 бързи производства за притежание, разпространение и производство на наркотици. При обиските са иззети всички забранени субстанции, както и оръжия, електронни везни, пари и регистрационни табели на автомобили обявени за издирване.

Акцията на органите не реда е насочена основно в райони около училища, като тя продължава и следващата седмица.

акция София наркотици разпространение ГДБОП
