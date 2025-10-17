IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Застреляха пред дома му президент на кипърски футболен отбор

По Ставрос Демостенус е стреляно от мотоциклет

17.10.2025 | 14:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на втородивизионния кипърски футболен отбор Кармиотиса - Ставрос Демостенус, беше застрелян в Лимасол, съобщиха от местната полиция.

Според предварителните информации, въоръжен мъж е карал мотоциклет и е открил огън по колата на 49-годишния Демостенус пред дома му и той починал, докато синът му го е карал до болницата, отбелязва Ройтерс.

Кармиотиса се състезаваше в първа дивизия миналия сезон, а през настоящия изпадна във втора дивизия. От създаването си през 1979 г. тимът играе предимно в по-ниски дивизии. 

В последно време за тима играха българските вратари Мартин Луков и Димитър Евтимов, а за кратко като треньор на тима бе привлечен световният шампион с Италия от 2006 година Мауро Каморанези.

Правоохранителните органи потвърдиха, че убийството е било предумишлено и се издирва извършителят. Разследващите се опитват да възстановят хронологията на нападението, използвайки записи от видеонаблюдение и показания на свидетели. 

Това се случи Dnes

Ставрос Демостенус Кипър убийство футболен клуб
