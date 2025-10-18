Катастрофа межу лека кола и патрулка в Монтана

Катастрофа между патрулка и лека кола е станала късно снощи в Монтана. Движението в центъра на града, на кръстовището на бул. “Трети март” и бул. “Александър Стамболийски” е било затруднено и регулирано от служителите на полицията, които са се отзовали на сигнала.

Няма пострадали, щетите са само материални, съобщава БНТ. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата, но се очаква да бъде изяснена.

Според очевидци, леката кола е завивала наляво на зелен светофар, когато полицейският автомобил я засякъл преминавайки на червено. Направените тестове за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.