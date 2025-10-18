IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Киселова очаква стабилността в НС да бъде възстановена

Отговорността е на най-голямата парламентарна група

18.10.2025 | 13:40 ч. 5
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя, заедно заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов участва в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението. Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.

Свързани статии

Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Наталия Киселова председател НС депутати работа ГЕРБ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem