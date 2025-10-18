IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бобчева: От днес започваме сметосъбиране по график в София

И днес има акция с доброволци в “Люлин” и “Красно село”

18.10.2025 | 13:53 ч. 18
БГНЕС

БГНЕС

“От днес навсякъде, по всички райони, започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията”, каза пред журналисти зам.-кметът на София по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева.

Тя добави, че контейнерите ще се обслужват според първоначално планирания график.

“Забелязва се намаляване на количеството боклук и повишаване на разделното събиране в районите “Люлин" и “Красно село", каза зам.-кметът по екология и призова гражданите да продължат да събират разделно. 

“Всяко нещо, което попадне в цветните контейнери, не струва нищо – и за хората, и за Общината. Това облекчава нашата работа и работата на сивите контейнери, където се събират смесените отпадъци. Вече разполагаме с десет сметосъбиращи камиона и сме на път да съберем персонал, който да обезпечи изпълнението”, обясни Бобчева.

Свързани статии

Тя добави, че се планира “Софекострой“ ЕАД да обслужва засегнатите райони. Те вече обслужват ,,Красна поляна", припомни тя и обясни, че "Софекострой" ЕАД е търговско дружество, изцяло собственост на Общината, и за да започне дейност, може да премине по процедура по-кратка от стандартната обществена поръчка. Бобчева допълни, че в СОС е бил гласуван заем за закупуването на техника, във връзка с дейността на търговското дружество в засегнатите райони. 

Зам.-кметът по екология посочи, че критичните точки са в районите с по-тесни улици и там, където обслужването трябва да става в часовете след 20:00 часа. Такива има около болницата “Н.И. Пирогов”, както и в квартали като "Бъкстон" и "Борово". 

Тя припомни, че днес има акция с доброволци. “Възможно е от понеделник да няма нужда от тях, ако събирането по график действа успешно. Ще направим наши анализи и понеделник ще обявим какво следва оттук нататък”, заяви Бобчева. 

Това се случи Dnes

Тагове:

София зам.-кмет екология Надежда Бобчева сметосъбиране Люлин Красно село доброволци сиви контейнери
