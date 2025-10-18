Бобчева: От днес започваме сметосъбиране по график в София

“От днес навсякъде, по всички райони, започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията”, каза пред журналисти зам.-кметът на София по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева.

Тя добави, че контейнерите ще се обслужват според първоначално планирания график.

“Забелязва се намаляване на количеството боклук и повишаване на разделното събиране в районите “Люлин" и “Красно село", каза зам.-кметът по екология и призова гражданите да продължат да събират разделно.

“Всяко нещо, което попадне в цветните контейнери, не струва нищо – и за хората, и за Общината. Това облекчава нашата работа и работата на сивите контейнери, където се събират смесените отпадъци. Вече разполагаме с десет сметосъбиращи камиона и сме на път да съберем персонал, който да обезпечи изпълнението”, обясни Бобчева.

Тя добави, че се планира “Софекострой“ ЕАД да обслужва засегнатите райони. Те вече обслужват ,,Красна поляна", припомни тя и обясни, че "Софекострой" ЕАД е търговско дружество, изцяло собственост на Общината, и за да започне дейност, може да премине по процедура по-кратка от стандартната обществена поръчка. Бобчева допълни, че в СОС е бил гласуван заем за закупуването на техника, във връзка с дейността на търговското дружество в засегнатите райони.

Зам.-кметът по екология посочи, че критичните точки са в районите с по-тесни улици и там, където обслужването трябва да става в часовете след 20:00 часа. Такива има около болницата “Н.И. Пирогов”, както и в квартали като "Бъкстон" и "Борово".

Тя припомни, че днес има акция с доброволци. “Възможно е от понеделник да няма нужда от тях, ако събирането по график действа успешно. Ще направим наши анализи и понеделник ще обявим какво следва оттук нататък”, заяви Бобчева.