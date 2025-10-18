Списъкът с врагове на Тръмп расте

Миналият месец президентът Тръмп се обърна към Truth Social, за да попита защо „нищо не се прави“ по отношение на неговите врагове.

Публикацията, адресирана до „Пام“, е била предназначена като лично съобщение до неговия главен прокурор Пام Бонди. Вместо това, тя публично разкри имената на онези, които Тръмп иска да види наказани, пише The Times.

„Ами Коми, Адам „Шифти“ Шиф, Летисия???“, написа той на 20 септември. „Всички те са виновни, но нищо няма да се направи. Не можем да отлагаме повече, това унищожава репутацията и доверието ни.“

Оттогава двама от опонентите му бяха обвинени, а няколко други се присъединиха към списъка му с цели. Ето имената и обвиненията:

Джеймс Коми

Коми беше уволнен като директор на ФБР от Тръмп през 2017 г. и бързо се превърна в един от най-големите му критици.

Няколко дни след публикацията на президента „Пъм“, Коми беше обвинен в две престъпления: едно за даване на лъжливи показания пред Конгреса и едно за възпрепятстване на правосъдието във връзка с разследването му за връзки между президентската кампания на Тръмп през 2016 г. и Русия. Обвиненията произтичат от явяването му пред сенатска комисия през 2020 г.

64-годишният Коми пледира, че е невинен, и обеща да се бори срещу обвиненията.

Тръмп приветства обвинението срещу Коми, наричайки го „мръсен полицай“.

„Той знаеше точно какво казва и че това е много сериозна и далекоидуща лъжа, за която трябва да се плати много висока цена!“, написа той.

Обвинението беше повдигнато от Линдзи Халиган, бивш личен адвокат на Тръмп без предишен прокурорски опит, която замени Ерик Сиберт като прокурор на източния окръг на Вирджиния.

Летиция Джеймс

Джеймс, главният прокурор на Ню Йорк, също беше включена в публикацията на Тръмп от септември.

Неприязънта на президента към 66-годишната Джеймс датира от 2022 г., когато тя заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп и неговата компания, в което го обвиняваше, че е надценил стойността на недвижимите си имоти.

Съдия се произнесе срещу Тръмп и му нареди да плати 500 милиона долара, но финансовата санкция беше отменена от апелативния съд през август.

Джеймс беше обвинена на 9 октомври в банкова измама и лъжливи показания. Тя е обвинена в нарушение на ипотечен договор за къща във Вирджиния, като я е използвала като имот под наем, което според обвинителния акт би й спестило 18 933 долара за целия срок на кредита.

Обвиненията бяха повдигнати по-малко от седмица, след като Тръмп я нарече „корумпирана“, „измет“ и виновна за „лов на вещици“ срещу него. „Тя е пълна и тотална катастрофа“, написа той в Truth Social.

Джеймс все още не е подала официално заявление в съда, но публично е отрекла обвиненията. Тя нарече обвинителния акт „неоснователен“ и пример за „отчаяното оръжие на президента срещу нашата съдебна система“.

Адам Шиф

Шиф, демократичен сенатор от Калифорния, е единственото име от „Истината на Тръмп“, което все още не е получило официален обвинителен акт.

65-годишният мъж помогна за воденето на първия процес за импийчмънт срещу Тръмп през 2020 г. Той е разследван за измама с ипотеки.

„Винаги съм подозирал, че Шейфти Адам Шиф е измамник“, написа Тръмп в Truth Social през юли. „Измамата с ипотеки е много сериозно престъпление и КРИВИЯТ Адам Шиф (сега сенатор) трябва да бъде предаден на правосъдието.“

Джон Болтън

През август агенти на ФБР нахлуха в дома на Болтън, бившия съветник по националната сигурност на Тръмп, който е работил в първата му администрация, преди да бъде уволнен през 2019 г. след повтарящи се сблъсъци по въпросите за Иран и Северна Корея.

Болтън стана яростен критик на президента и Тръмп призова да бъде съден през 2020 г.

„Той разкри огромно количество класифицирана и поверителна, но класифицирана информация. Това е незаконно и за това се влиза в затвора“, заяви Тръмп пред Fox News по това време.

В четвъртък той беше обвинен от федерално голямо жури в Мериленд в злоупотреба с класифицирана информация.

Джак Смит и Андрю Вайсман

В сряда Тръмп добави Смит, бившия специален съветник на Министерството на правосъдието, който е завел две наказателни дела срещу президента, към списъка си с цели.

56-годишният Смит даде рядко интервю миналата седмица в Университетския колеж в Лондон, където защити своите разследвания.

„Идеята, че политиката е изиграла роля в това кой е работил по този случай или кой е бил избран, е абсурдна“, каза той.

Интервюто беше проведено от Андрю Вайсман, известен американски адвокат и правен анализатор в MSNBC, когото Тръмп също посочи като бъдеща мишена. Вайсман беше и дългогодишен заместник на Робърт Мюлер, който разследваше Тръмп през първия му мандат за възможни връзки с Русия.

Назовавайки Смит и Вайсман, Тръмп каза в сряда:

„Надявам се, че разследват всички тези хора. Аз, теоретично, съм главен правоприлагащ орган... Не е нужно да оставям това на тях. Но аз избирам да го направя, поне в този момент.“

Други

Лиза Кук, член на управителния съвет на Федералния резерв, е обект на разследване от администрацията за измама с ипотеки.

Джордж Сорос, либералният милиардер и основател на Open Society Foundations, също може да бъде разследван, след като Тръмп го описа като „лош човек“, който „трябва да бъде вкаран в затвора“.

Лиза Монако, бивш заместник-генерален прокурор, беше посочена от Тръмп в сряда. Той вече е обвинявал Монако за разследвания за предполагаема намеса в изборите и неправилно боравене с класифицирани документи.