„Славия” се спаси срещу „Ботев”-Пловдив

Ботев Пловдив и Славия не успяха да се победят на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив в среща от 12-ия кръг на Първа лига. Двата тима завършиха 1:1, като и „жълто-черните“, и „белите“ приключиха срещата с намален състав, пише gol.bg.

Армостронг Око-Флекс откри за Ботев Пловдив в 43-ата минута,а Емил Стоев в 77-ата минута изравни. Още в 18-ата минута Никола Илиев от „канарчетата“ бе изгонен, Мартин Георгиев от гостите в 68-ата минута последва неговата съдба.

Свързани статии Триумф за Славия в малкото столично дерби

След равенството двата отбора остават с по 11 точки и делят 12-ата позиция в подреждането.

До края и двата отбора потърсиха победата, но не стигнаха до чисти ситуации и така срещата завърши при равен резултат.