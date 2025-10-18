В Гърция стари къщи се продават на цени за ново строителство

Разликата между продажната цена, която собствениците искат, най-вече произволно, и цената, която купувачите са готови да платят, се увеличава. Често се наблюдава, че имоти на възраст над 30 години, без ремонти, се предлагат на цени, подобни на новопостроените жилища в същия район.

Тази ситуация оказва значително влияние върху функционирането на пазара на жилища, тъй като от една страна много заинтересовани купувачи са напълно разочаровани и отлагат решението си за покупка, а от друга обемът на покупките и продажбите намалява значително, което сега се отразява и в приходите в бюджета от данък върху прехвърлянето на собственост.

Тези приходи са намалели с 4,62% ​​годишно през първите осем месеца на тази година, въпреки че продажните цени са се увеличили с приблизително 10% през последната година.

Както обяснява пред Kathimerini Анна Мокаку, ръководител на агенцията за недвижими имоти New Life, „факт е, че има продавачи, които са се увлекли от увеличението на продажните цени, настъпило през последните години, след 10-годишна криза. Фактът, че много от тях продават без непосредствена нужда от пари, води до изкривявания, тъй като често исканата цена се доближава до тази на новопостроен апартамент в същия район.“

Свързани статии Гърция представя цифров арсенал срещу укриването на данъци

Според нея, обичайните аргументи на продавачите са много добрите материали, от които е направен имотът, и добрият район, но се пренебрегват други елементи, като например, че няма да бъде толкова енергийно ефективен в сравнение с модерно строителство.

Затова например апартамент, построен през 60-те години на миналия век и без да е ремонтиран, е бил предлаган от собственика си на цена от 5000 евро на квадратен метър, просто защото се намира в историческия център на Атина, но без да предлага гледка към Акропола. Разбира се, тази къща никога не е била продадена.

Много високи обявени цени се наблюдават и при стари къщи в южните предградия, просто поради близостта им или близостта до проекта в Елинико.

„Имахме случай на 30-годишен апартамент, без ремонт, който имаше цена от 4500 евро/кв.м“, казва Мокаку.