Славия разби Спартак Варна без проблеми с 4:0 в мач от 25-ия кръг на първенството. С успеха „белите“ се утвърдиха на седмото място в класирането с 34 точки, докато варненският тим остава 12-и с 23.

Столичани започнаха активно и още във втората минута стигнаха до попадение чрез Жордан Варела след добра атака, започната от Илиян Стефанов и продължена от Георги Шопов. Голът обаче беше отменен след преглед с ВАР заради засада.

Домакините все пак откриха резултата в 22-ата минута. След центриране в наказателното поле и неубедителна намеса на вратаря Максим Ковальов, Емил Стоев реагира най-бързо и с мощен удар изпрати топката в мрежата. Славия удвои преднината си в 37-ата минута. След корнер на Иван Минчев топката достигна до защитника Велко Малембана, който първоначално беше спрян от Ковальов, но при добавката се разписа за 2:0.

„Белите“ решиха всичко още в началото на второто полувреме. В 47-ата минута Кристиян Балов проби по левия фланг, преодоля двама защитници и реализира третото попадение. Само шест минути по-късно Балов отново бе в основата на опасна атака, премина през няколко футболисти на Спартак и подаде назад към Иван Минчев, който с точен удар оформи крайното 4:0.

Въпреки убедителния аванс Славия продължи да търси нови попадения до края на срещата и създаде още няколко ситуации пред вратата на гостите.

Още за спорт - четете Gol.bg