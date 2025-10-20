IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военен автомобил се обърна по таван край Прохода на Републиката

Движението в района се осъществява само в едната лента

20.10.2025 | 13:35 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа около 12 часа днес е станала край прохода на Републиката. Инцидентът е след град Гурково в посока Велико Търново, съобщава БНТ.

По първоначална информация военен джип се е преобърнал по таван на завой при все още неясни обстоятелства. На мястото на инцидента има екипи от военни служители, които участват в обезопасяването на пътния участък.

Данни за тежко пострадали няма. Движението в района се осъществява само в едната лента, а трафикът е временно затруднен.

Призивът към шофьорите да карат в участъка с повишено внимание.

военни катастрофа Прохода на Републиката кола по таван Гурково
