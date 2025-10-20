Белгиец, причинил смъртта на семейство на "Тракия", е осъден на 6 г. затвор

Белгийският гражданин от турски произход Иса Йълдъръм бе осъден от Окръжния съд в Пловдив на 6 години затвор при общ режим заради смъртта на двама души при инцидент това лято на автомагистрала "Тракия". Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и е изразил съжаление за случилото се. Той е помолил да излежи присъдата си в Белгия.

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на девет години, а след редуцирането с една е определен в размер на шест.

Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за седем години.

На 13 юли тази година на автомагистрала „Тракия“ край пловдивското село Шишманци при управления на автомобил „Фолксваген Тоуран“ с белгийска регистрация 47-годишният чужд гражданин блъснал в аварийната лента автомобил с българска регистрация. Николай Здравков и Боряна Панайотова, които били спрели в аварийната лента заради спукана гума и чакали „Пътна помощ“, загинаха на място.

В катастрофата пострадали още няколко души, сред тях и 16-годишно момиче от колата на обвиняемия.

В съдебната зала държавното обвинение настоя за ефективна присъда "лишаване от свобода" при общ режим при баланс на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства. Според адвоката на пострадалите Йълдъръм е извършил три нарушения на Закона за движение по пътищата, а тежкият резултат и фактът, че е шофирал без свидетелство за управление, обосновават наказание над средния размер, предвиден в закона – около десет години затвор.

Според защитата, той не е заспал, а е изгубил съзнание. Адвокатът на Йълдъръм оспори тезата на обвинението, че водачът е заспал зад волана, като посочи, че според експертизите е възможно да е загубил съзнание или да му е прилошало внезапно. Това, по думите му, се подкрепя и от показанията на свидетел, който се е движел зад автомобила на подсъдимия и е видял как той рязко преминава от най-лявата в аварийната лента, без да подаде сигнал.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.