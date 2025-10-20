IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КЗП санкционира летище "Васил Левски", магазините не показват цени в евро

Санкциите на търговските обекти ще са между 400 и 7 хиляди лева

20.10.2025 | 15:43 ч. 5
БГНЕС

Комисията за защита на потребителите извърши проверки съвместно с Националната агенция по приходите на търговски обекти, намиращи се на територията на летище "Васил Левски" София. По време на проверките бяха установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В хода на проверките инспекторите установиха, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро.  Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт.

Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева.

КЗП продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

летище София търговски обекти цени лев евро Закон за въвеждане на еврото нарушения глоби
Лев и евро
