Разговорите за бъдещето на кабинета се отлагат за утре

Част от БСП-ОЛ не се явиха на срещата

20.10.2025 | 14:52 ч. 5
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Разговорите между коалиционните партньори за бъдещето на кабинета “Желязков” се отлагат за утре, а причината за отлагането е отсъствието на част от ръководството на “БСП-Обединена левица”, съобщава БНТ.

Съветът за съвместно управление трябва да реши дали да се включи и “ДПС-Ново начало” в коалицията.

Тази сутрин Делян Пеевски заяви, че правителството има подкрепа на ДПС-НН “за пълен мандат, който работи за хората”.

Лидерът на ДПС-НН е провел и разговор с премиера Росен Желязков.

коалиция правителство партньори БСП-ОЛ ДПС-НН Делян Пеевски среща
