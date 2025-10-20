Разговорите за бъдещето на кабинета се отлагат за утре

Разговорите между коалиционните партньори за бъдещето на кабинета “Желязков” се отлагат за утре, а причината за отлагането е отсъствието на част от ръководството на “БСП-Обединена левица”, съобщава БНТ.

Съветът за съвместно управление трябва да реши дали да се включи и “ДПС-Ново начало” в коалицията.

Тази сутрин Делян Пеевски заяви, че правителството има подкрепа на ДПС-НН “за пълен мандат, който работи за хората”.

Лидерът на ДПС-НН е провел и разговор с премиера Росен Желязков.