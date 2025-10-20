IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КЗК образува открито производство срещу Администрацията на президента

То е във връзка с медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"

20.10.2025 | 18:08 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Администрацията на президента по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "ТОП - Диагностика" ООД срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

"Българската Коледа" е инициатива на президента на Република България, която оказва подкрепа на деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация, терапии, медицински изделия и помощни средства. От началото на 22-ото издание на "Българската Коледа" от декември 2024 г. до март 2025 г. получените дарения са на стойност от 3 750 000 лева, отбелязва БТА.

Над 40 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от кампанията. Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез възлагане на обществена поръчка след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство, като лечебните заведения получават дарената апаратура след подписване на договор за дарение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

КЗК Българската Коледа администрацията на президента
