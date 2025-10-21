Тези, които карат с по 200 км/ч, ще пуснат едни пари и продължават

Алкохолните проби на тримата загинали младежи в катастрофа край Созопол са отрицателни. Очакват се и пробите за наркотици.

"Нарушения - много. По-страшното е, че те са едни и същи в една система за лесно взимане на изпит", коментира председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев в предаването "България сутрин".

Той подчерта, че инструкторите нямат право да са без колан, но това е честа практика.

"Не може ДАИ да контролира ДАИ, това е основният порок", заяви Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България обясни, че ръчно вкаран час означава недаден час. Гостът припомни, че от 12 юли е влязло в сила електронното вписване.

По думите му, за да има истински проверки, трябва да отиде министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов да ги направи.

"Г-н Караджов с всичките заплахи за протести въведе дигитализацията", отбеляза Георгиев.

От думите му стана ясно, че във всеки областен отдел на ДАИ има т. нар. "мониторинг", но изпитващите си проверяват взаимно записите.

Ролята на прокуратурата

"Трябва да влезе прокуратурата. Ако нашата прокуратура е намясто, трябва да се самосезира. Това са четири загубени живота. До Нова година ще има поне още шест. Надявам се да не съм прав", каза още Георгиев.

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите разказа, че когато е бил млад инструктор, всичко е било фиксирано, а сега за 31 часа инструкторите преценяват за кое колко часа да дадат - за кръгово движение, нощно каране, паркиране и т.н.

"Не са достатъчно часовете", подчерта той.

"Тези, които карат с по 180-200 км/ч, знаят, че ще пуснат едни пари и продължават", заяви Георгиев.