Ден на траур в Созопол след смъртта на трима младежи при катастрофа

В Созопол днес е ден на траур след трагедията на 17 октомври, при която трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа.

18-годишното момче, което е било зад волана, е взело книжка ден преди катастрофата.

Назначена беше проверка на обучението на момчето.

Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал, припомня БНТ.

Знамената на обществените сгради в Созопол ще бъдат свалени наполовина. Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на Община Созопол, с изключение на тези от личен характер, съобщават от местната администрация.

В случай, че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.