Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите по време на вота на недоверие. Това каза по NOVA NEWS секретарят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

“Ние многократно сме казвали какви са възможностите за подаване на оставка на правителството и кое би я предизвикало. А именно, когато не се спазва програмата и приоритетите, които ние сме заложили в нашата програма”, обясни Гаджев.

“Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите по време на вота на недоверие, защото самият той, уповавайки се на икономическата политика, е малко странен. Особено като гледаме резултатите на икономиката в края на годината”, коментира той.

По думите му българската икономика расте 2-3 пъти по-бързо, отколкото средната на европейско ниво.

“Ако Европейският съюз нараства с около 1,5%, ние нарастваме с над 3%.

България е шестата най-бързо развиваща се държава в Европейския съюз. Ако си говорим за преки чуждестранни инвестиции, за 2025 година те са повече отколкото за 2024, повече отколкото за 2023 и повече отколкото за 2022 година. Така че от икономическа гледна точка нещата въобще не са толкова зле, както се опитват вносителите да ги представят. Точно обратното - държавата се развива добре”, коментира той.

“В комуникацията за бюджета категорично имаше грешки. Но ако не се беше случило това правителство, сега в момента въобще нямаше да си говорим, че от 1 януари ще сме в еврозоната. Също така и много хора протестират и заради самото влизане в еврозоната. И много от политическите сили, които подкрепят протестите, са против влизането в еврозоната”, каза още Гаджев.