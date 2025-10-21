Развод: "Социалдемократи" напуска коалицията "БСП – Обединена левица"

Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията, каза Елена Нонева.

На пресконференция от движението днес обявиха, че задкулисието в България владее почти всички лостове на властта.

"Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите. Решенията се вземат авторитарно и извън институционалния и правов ред. Демокрацията е смазана, свободата на словото е притисната в ъгъла, а страхът е обхванал голяма част от обществото. Изборите вече открито се купуват. Съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден", гласи позицията на движението.

От там посочват извънредните местни избори в Пазарджик като "катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили".

"След като лидерът на ГЕРБ и мандатоносител на настоящото управление еднолично разпореди отстраняването на председателя на Народното събрание и публично унизи доц. Наталия Киселова, коалиционният съвет на левицата прие това поругаване без никаква съпротива. Ние като партия реагирахме единствено с публична позиция в знак на несъгласие срещу това поведение.

Когато впоследствие Бойко Борисов предложи – отново разпореждайки – включването на партията на Делян Пеевски пряко в управлението на страната, а БСП прие това безусловно и без консултации с коалиционните си партньори, ние заявяваме категорично: не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България.

Вчера задкулисието направи лек опит за отстъпление, след като Делян Пеевски обяви, че партията му ще подкрепя управлението, без да участва в него. Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност", гласи още позицията на ПД Социалдемократи.

Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!", посочват те в решението си.

И предупреждават: "Стоим на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация".

„Социалдемократи“ бяха първите, които публично изразиха подкрепата си към Киселова чрез декларация след избора ѝ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление пред парламентарната група на 14 октомври спомена името на Киселова като първото, което ще бъде част от „преформатирането на властта“. Днес премиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „ДПС- Ново начало”. Заседанието започна в 8 ч.

Коалиционните партньори в Обединена левица са общо 10, като сред тях са още АБВ, Българска социалдемокрация - Евролевица, ПК "Екогласност", "Изправи се България", Комунистическа партия на България", ПК "Тракия", Движение за социален хуманизъм, "Европейска сигурност и интеграция", Съюз за отечеството.