Григорова предупреди и други квартали да се готвят за криза с боклука

Независимият общински съветник Ваня Григорова направи коментар на кризата с боклука в столичните райони “Люлин” и “Красно село” и предупреди, че подобна криза е възможна и в други квартали на София.

Кметът Терзиев последно пусна дрон над "Люлин" и "Красно село" и остави зам.-кмета Надежда Бобчева да се обяснява пред гражданите. Той се върна към посещенията на IT събития и публикуване на картинки, които представят светлото бъдеще”, заяви Григорова.

Тя припомни, че Терзиев е поел публично ангажимент кризата с боклука да приключи в събота, 18 октомври. “Вече не говори по темата – не я виждаме, не я обсъждаме, следователно криза няма”, добави независимият общински съветник.

В позиция си Григорова обяснява, че "зам.-кметът по екология г-жа Бобчева заяви, че всичко е под контрол, вече има график за почистване на двата района, сякаш досега се е случвало без график и камиончетата са се надпреварвали кой контейнер да вдигнат. Междувременно в групите на "Люлин" и "Красно село" гражданското недоволство не стихва. Но то е несъществено - а, си казал, че не е редно улицата пред блока ти да е зарита в отпадък, да шетат плъхове, да се носи смрад, а са ти размахали пръст, че не си си го закарал от "Люлин" до "Надежда", "Обеля" или "Красна поляна". Не се бориш с мафията, значи си част от мафията! А г-н Терзиев така и не прекратява обществената поръчка, че да я пребори тази мафия...".

"Тъй като не получавам отговори на, според мен, ключови въпроси, преди пет дни ги зададох публично. Действащите договори вече не са достъпни. Те, както и изтеклият контракт за зона 6, така и не бяха публикувани от началото на кризата, но ги намерих през мои източници. Обобщих ги и публикувам цени, срокове и изпълнители. Всеки сам да може да види и да прецени - реалистична ли е цената на общината, наистина ли цената на емблематичната турската фирма е под цената на общината (повече от две седмици кмет и зам.-кмет жонглират с цени с и без ДДС, за да объркват гражданите), какви са били цените досега", пише Григорова, цитирана от "24 часа".

Тя обяснява, че обществените поръчки през 2019 г. са отнели 11 месеца от откриване на поръчката до началото на договора с изпълнителите. "Не 11 дни, 11 месеца. Допускаме, че тогава мафията не е извивала ръцете на предходния кмет и пак - 11 месеца", добавя Григорова.