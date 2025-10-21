Бившият премиер Риши Сунак става коментатор в The Sunday Times

Риши Сунак става седмичен колумнист в The Sunday Times, изразявайки желанието си да участва в "седмичен разговор с читателите“. Бившият консервативен премиер, който в момента е депутат от Ричмънд и Норталертън, ще допринася за бизнес секцията на вестника, съобщава The Independent.

Неговата колонка ще обхваща редица теми, включително технологии, политика и икономика. Тя ще се появява както в печатни, така и в дигитални издания от този уикенд.

"Като дългогодишен читател на бизнес страниците на The Sunday Times, за мен е чест да се присъединя към страхотен екип като колумнист“, сподели Сунак и добавя: "В епоха на дълбоки промени, наистина очаквам с нетърпение седмичен разговор с читателите за силите, които променят световната икономика, от глобалната политика до технологиите".

Бен Тейлър, редакторът на The Sunday Times, заяви: "Радвам се да приветствам толкова именита и уважавана личност в екипа. Огромният опит и блестящият ум на Риши ще помогнат на читателите да се ориентират в един все по-предизвикателен и сложен бизнес пейзаж. Неговият опит е несравним – на световната сцена и в правителството – и сме уверени, че той ще бъде "среща за четене“ всеки уикенд".

Хонорарът на Сунак ще бъде платен на The Richmond Project, образователна благотворителна организация, основана от бившия премиер и съпругата му Акшата Мурти.

Новата роля на Сунак като колумнист е одобрена от Консултативния комитет по бизнес назначения, който предоставя съвети на министри и висши държавни служители относно заемането на назначения след напускане на поста.