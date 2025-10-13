Софиянски за кризата с боклука: Липса на добра комуникация

Бившият кмет на София Стефан Софиянски заяви, че не знае колко са зависими фирмите от политиците. Според него има очевидно неразбирателство.

За кризата с боклука в столичните райони “Люлин” и “Красно село” пред БНР бившият градоначалник заяви, че “проблемът е в липсата на добра комуникация между почистващите фирми и общината”.

В интервю за предаването "12+3" Софиянски разказа за кризата с боклука, през която той е преминал.

"Ние построихме едно ново сметище и спряха достъпа до него, независимо, че то имаше разрешителен режим, беше си абсолютно нормално. Преди едни избори се събраха демонстранти и спряха камионите да отиват към сметището. При това положение нямаше къде да депонираме и се получи така един неприятен проблем. Сега е по-различно. Сметище има, но пък превозвачите бойкотират”, обясни бившият кмет.