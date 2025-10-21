IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Ако не постъпи правилно, краят на "Хамас" ще е бърз, яростен и брутален

"Хамас" заяви днес, че ще предаде телата на двама заложници, които е намерило в Газа

21.10.2025 | 19:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Многобройни съюзници на САЩ са заявили, че биха приветствали възможността да влязат в Газа и да се разправят с "Хамас" с "голяма сила", но все още няма нужда от това, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Казах на тези страни и на Израел: "Още е!" Все още има надежда, че "Хамас" ще постъпи правилно. Ако не го направят, краят на "Хамас" ще бъде бърз, яростен и брутален! Искам да благодаря на всички страни, които се обадиха, за да помогнат", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Въоръженото крило на "Хамас" заяви днес, че ще предаде телата на двама заложници, които е намерило в Газа. Това ще стане в 21:00 ч. местно време (и българско), като част от споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

Общо в ивицата Газа остават 15 тела на израелци, отвлечени на 7 октомври 2023 г., отбелязва Франс прес.

Двата трупа, които ще бъдат предадени тази вечер, са били ексхумирани по-рано днес, се казва в изявлението на "Бригадите Изедин ал Касам", цитирано от БТА.

