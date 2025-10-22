Трафикът при 18-и км на „Хемус“ в посока Варна ще е в изпреварващата лента

Днес от 8:00 до 18:00 часа ще бъде ремонтирана фуга на виадукта в района на село Потоп при 18-и км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна. При изпълнението на дейностите по съоръжението ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но от пътната агенция посочват, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движението. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

От вчера започна превантивен ремонт в платното за София на седемкилометров участък от магистрала „Хемус“. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката ще бъде напълно ограничен. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, в което ще са обособени по една лента за Варна и една – за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен, ще се въвежда реверсивно движение.