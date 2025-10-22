IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"ДПС - Ново начало" търси формула срещу спекулата с цените на храните

От партията с писма до КЗК и КЗП

22.10.2025 | 07:30 ч.
Необходимостта от категоричен ангажимент на държавата за прилагането на мерките срещу спекулата на цените на продуктите от потребителската кошница са обсъдили на заседание на ПГ на "ДПС - Ново начало". Те са изпратили писма до КЗК и КЗП, с които искат информация за изпълнението на мерките срещу спекулата.

"След срещите и приемните с граждани, които народните представители от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО провеждат всяка седмица, депутатите информираха, че в районите им хората изпитват притеснения и затруднения, заради спекулативно нарастване на цените", става ясно от публикация на партията във Фейсбук.

Депутатите са обсъдили практиките за натиск върху цените на храните в европейските страни - конкретно Гърция и Румъния, чиито модели са предизвикали поевтиняване на основни хранителни стоки между 10 и 45%, пишат още от партията.

 

