СГС даде девет години затвор на "валиумният изнасилвач" Йохан Стелингверф

Софийският градски съд осъди на 9 години затвор „валиумния изнасилвач“ Йохан Стелингверф за брутално изнасилване на млада жена в София, което беше извършено на Коледа през 2019 г. Той обаче беше оправдан за това, че два месеца преди това в София е изнасилил и жена от Унгария.

Съдебното заседание бе гледано при закрити врати.

Съдът осъди Стелингверф на 8 години затвор за изнасилването на жената от София, като го оправда за това, че случаят е бил особено тежък и за това, че я е привел в безпомощно състояние с алкохол, съобщи "Лекс".

Съдът обаче прие за особено тежък случай блудствените действия с жертвата, която първо е била притискана към земята, а след това е била насилвана и с бутилка. По това обвинение Стелингверф беше осъден на 9 години затвор.

Прокурор Людмила Николова коментира след края на заседанието, че ще протестира присъдата, като подчерта, че не е доволна и от наложеното му наказание, тъй като максималното е 20 години затвор.

Йохан Стелингверф бе обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо. Той бе оставен за постоянно в ареста. 44-годишният мъж беше задържан и обвинен през декември 2019 г., че е изнасилил на Коледа 32-годишна жена. Градският съд обаче го пусна под домашен арест, но после той отново беше арестуван и обвинен в още едно изнасилване – на жена от Унгария, с която се срещнал в София на 24 октомври 2019 г.

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта. Разследващите там са издали европейска заповед за арест за пет престъпления.

Прокуратурата у нас е съгласна за екстрадицията му, но след като приключи делото му у нас.