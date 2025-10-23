Костадинов: Санкциите на „Лукойл“ няма да се отразят на България

Санкциите на „Лукойл“ няма да се отразят на България по никакъв начин, защото компанията работи с доставчици, които са извън Европейския съюз (ЕС) и то от 2022 г., каза пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов по повод наложените от САЩ санкции на двете руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Единственият начин, по който ще се отрази, е, че политически сили от управляващите и от опозицията ще се опитат да използват ситуацията, за да откраднат този бизнес, коментира той.

Костадинов обясни, че е поискал информация от Нидерландия чрез Европейския парламент относно това дали е обсъждан въпросът с "Лукойл", като уточни, че компанията е нидерландска. Той заяви, че според информацията въпросът не е коментиран там.

Нека първо видим какво ще направи централата на фирмата, а после да видим реакцията на подразделенията ѝ в Русия, посочи Костадин Костадинов. "Лукойл" в България не е независима и решенията ще се вземат извън страната ни, подчерта депутатът.

Той коментира и думите на Ивайло Мирчев, че "колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние. Но в никакъв случай не трябва да попада в ръцете на българската мафия". Бих питал Мирчев, когато погледне в огледалото, не вижда ли Пеевски, защото говорят едно и също, каза Костадинов, цитиран от БТА.

Лидерът на "Възраждане" говори и за данни на Българската народна банка (БНБ), че чуждестранните инвеститори в България са намалели с 12%. Според него те бягат от България, защото не се знае дали няма да се приеме специален закон за техния бизнес.

По отношение на информация за отнети акредитации за парламента на журналисти Костадинов заяви, че е възмутен и не бива да се прави разлика между журналистите от големите и от малките независими медии. Журналистите от по-малки медии в един момент се оказват неудобни и започват да бъдат мачкани, смята той.