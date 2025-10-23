Желязков: Рафинерията на "Лукойл" в Бургас трябва да продължи да работи

Премиерът Росен Желязков заяви, че санкциите, наложени от САЩ върху Русия, най-вече относно "Лукойл", не възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти.

"Отдавна рафинерията не работи си руски петрол", отбеляза той.

И все пак проблеми за "Лукойл Нефтохим" ще има, добави Желязков.

"Лукойл" в Бургас е част от системата Лукойл в Русия. Част е, защото повече от 50% от нея се притежават косвено от руския Лукойл. Така че рафинерията попада в този санкционен режим. Генералната лицензия, която е издадена, дава възможност до 21 ноември да се извършват транзакции. Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Искам да кажа, че това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни премиерът.

Рафинерията трябва да продължи да работи, категоричен бе премиерът, успокоявайки, че има достатъчно произведени горива.

"Трябва да внимаваме и държавата да не попадне в санкционен режим, това ще решим до 21 ноември. МВР и ДАНС са взели всички необходими мерки покрай рафинерията и Росенец за недопускане на саботажи", каза още Желязков.

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", заяви още той.

"Ако до 24-ти не представим бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина. Нямам разговори нито структурно, нито персонално, за участие на ДПС-Ново начало в изпълнителната власт, не се предвиждат промени в правителството", завърши премиерът.