IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Желязков: Рафинерията на "Лукойл" в Бургас трябва да продължи да работи

До 21 ноември трябва да вземем генерално държавно решение какво да се прави с нея

23.10.2025 | 11:56 ч. Обновена: 23.10.2025 | 12:27 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Премиерът Росен Желязков заяви, че санкциите, наложени от САЩ върху Русия, най-вече относно "Лукойл", не възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти. 

"Отдавна рафинерията не работи си руски петрол", отбеляза той. 

И все пак проблеми за "Лукойл Нефтохим" ще има, добави Желязков.

"Лукойл" в Бургас е част от системата Лукойл в Русия. Част е, защото повече от 50% от нея се притежават косвено от руския Лукойл. Така че рафинерията попада в този санкционен режим. Генералната лицензия, която е издадена, дава възможност до 21 ноември да се извършват транзакции. Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Искам да кажа, че това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни премиерът.

Свързани статии

Рафинерията трябва да продължи да работи, категоричен бе премиерът, успокоявайки, че има достатъчно произведени горива. 

"Трябва да внимаваме и държавата да не попадне в санкционен режим, това ще решим до 21 ноември. МВР и ДАНС са взели всички необходими мерки покрай рафинерията и Росенец за недопускане на саботажи", каза още Желязков.

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", заяви още той. 

"Ако до 24-ти не представим бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина. Нямам разговори нито структурно, нито персонално, за участие на ДПС-Ново начало в изпълнителната власт, не се предвиждат промени в правителството", завърши премиерът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков Лукойл рафинерия санкции САЩ Русия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem