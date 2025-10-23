След санкциите за “Лукойл”: Ще има ли сътресения на пазара на горива?

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна. В предаването "Денят ON AIR" икономистът Юлиян Войнов заяви, че едва ли ще се стигне до положение, в което няма да има горива в България.

“И по време на газовата криза имаше сериозни спекулации, включително опасенията, че Европа и светът ще останат без газ - не го видяхме. Пазарът на горива е разпределен в целия свят. Има достатъчно мощности", коментира Войнов.

Според икономистът от гледна точка на количества няма да има сериозен проблем. "Въпросът е от финансова гледна точка. Санкциите засягат разплащанията на "Лукойл". Този процес трябва да бъде преодолян, ако "Лукойл" продължи да работи", допълни Войнов.

Икономистът Преслав Райчев добави, че “Лукойл” е стратегическа за нашия регион и осигурява голяма част от доставките на горива.

Подготвени ли сме за различните сценарии?

"Трябваше да сме подготвени. Това е сценарий, за който се знаеше, че ще се стигне до него, през последните три години. Надявам се да имаме добре изграден план. Не смятам, че ще има огромни сътресения на пазара на горива в региона. Няма да се стигне до дефицити", изрази мнение Райков пред Bulgaria ON AIR.

Каква е политическата страна на казуса?

"Ситуацията в момента е 70% политическа, отколкото икономическа. Това с ДАНС беше политически ход", смята още Райков.

Юлиян Войнов добави, че единственият вариант, който трябва да се обмисля в момента, е рафинерията да бъде да продадена на голям, международен играч.

"Тези играчи се знаят кои са. Ако се тръгне в посока да се фаворизира някакъв български играч, свързан с българските управляващи, ще се загуби много време и ще има неприятни последици. Има заявен интерес. Трябва да се подходи държавнически. Ако се мисли рационално, могат да се намерят варианти", подчерта Войнов.

